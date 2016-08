Sturm und Hagel: Auf Rekord-Hitze folgt Temperatursturz

Das Hoch „Gerd” hat Hessen am Wochenende eine Hitzewelle beschwert wie seit Jahrzehnten nicht in den letzten Augusttagen. „Das war schon sehr ungewöhnlich”, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag in Offenbach. Am Samstag war in Dillenburg (Lahn-Dill-Kreis) mit 36,3 Grad der zweitheißeste Tag des Jahres gemessen worden. Tags zuvor waren es am gleichen Ort sogar 36,4 Grad gewesen.

Doch bereits für den Montag erwarten die Wetterforscher einen Temperatursturz: Fast überall in Hessen gehen mit Beginn der neuen Woche die Temperaturen schlagartig um acht bis zehn Grad zurück. Bereits am Sonntagnachmittag sollten Hagel und Sturmböen die Temperaturen drücken. Am Montag gibt es laut DWD einzelne Schauer, am Dienstag bleibt es trocken. Die Temperaturen liegen in den kommenden Tagen zwischen 24 und 27 Grad, im Bergland bei frischeren 20 Grad.