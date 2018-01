Hessen-Wetter: Auf Schnee folgen milde Temperaturen

Im Verlauf der kommenden Woche dürfte es mit den Temperaturen in Hessen deutlich nach oben gehen. Am Montag fällt zunächst im Nordosten des Landes noch Schnee, sonst Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte.

Das Thermometer dürfte am ersten Tag der neuen Woche im Flachland sieben und in den Bergen vier Grad nicht übersteigen. Dann aber lockert die Bewölkung auf, und es wird wärmer.

Am Dienstag sind laut DWD schon bis zu neun Grad drin, am Mittwoch bis zu 13 Grad. Selbst in höheren Lagen werden es zur Wochenmitte wohl zehn Grad. (dpa)