Udo Bullmann: Auf dem Weg zu Europas Spitze

Udo Bullmann mag sich selbst als einen „europäischen Landboten“ sehen. So nämlich lautet der Titel eines Romans von Robert Menasse, für den der deutsche SPD-Europaabgeordnete große Bewunderung hegt. Der österreichische Autor räumt in seinem Buch mit Vorurteilen gegenüber der EU auf und erinnert vor allem die Deutschen daran, was sie der EU zu verdanken haben. Bullmann hat er mit seinem Roman tief beeindruckt. Denn der seit 2017 zum Vizepräsident der europäischen Sozialdemokraten avancierte Politiker glaubt an das Gemeinschaftsprojekt. So bastelt der 61-Jährige aktuell zusammen mit einer belgischen Kollegin und einem französischen Kollegen an einem Entwurf für eine nachhaltige Entwicklung Europas.

Nicht mehr isoliert

„In einer globalisierten Welt können wir gesellschaftliche, ökologische oder wirtschaftliche Probleme nicht mehr isoliert voneinander betrachten“, glaubt Bullmann: „Wir müssen sie miteinander verknüpfen, gemeinsam als europäische Sozialdemokraten Antworten auf konkrete Probleme des Alltags finden“, fordert er von seiner Fraktion, die er derzeit kommissarisch leitet.

Der eigentliche Vorsitzende, der Italiener Gianni Pittella, führt in seinem Heimatland derzeit den Wahlkampf seiner Partei an – möglicherweise kehrt er nach den Wahlen Anfang März nicht mehr nach Brüssel zurück. Für Bullmann könnte sich der Wechsel als Karrieresprungbrett erweisen.

Bereits seit 1999 gehört der in Gießen beheimatete Sozialdemokrat dem Europäischen Parlament an, wo er sich vor allem auf finanzpolitische Themen konzentriert. So ist der promovierte Politikwissenschaftler Mitglied im Wirtschafts- und Währungsausschuss der Volksvertretung, war Teil eines entsprechenden Sondergremiums während der Finanzkrise und koordinierte mehrere Jahre die Wirtschafts- und Finanzpolitik der europäischen Sozialdemokraten.

Seinen Weg nach Europa fand Bullmann über sein frühes Engagement bei den hessischen Jusos, wo er 1989 zum Vorsitzenden avancierte, bevor er zwei Jahre später in den Landesvorstand der SPD aufstieg. Mehrere Jahre gehörte er schließlich dem Parteirat an, vor seinem Wechsel an die Spitze der europäischen Sozialdemokraten führte er die deutsche SPD im Europäischen Parlament an. Den Posten trat er Anfang 2017 an den Europaabgeordneten Jens Geier ab.

Appell an die Genossen

Bullmann, bis zu seiner Berufung in die europäische Volksvertretung Hochschuldozent und Jean-Monnet-Professor für Europastudien an der Justus-Liebig-Universität Gießen, glaubt an die Sozialdemokratie in der EU und will sie vorantreiben – ungeachtet der Unwägbarkeiten in der deutschen SPD. In dem Parteiblatt „Vorwärts“ appellierte er unlängst an seine Genossen, sich „gegen eine immer ungerechtere Wirtschaft, gegen die globale Zerstörung unserer Lebensgrundlagen und ein Auseinanderdriften unserer Gesellschaft“ zu engagieren: „Dazu gehören beispielsweise eine Grundsicherung, die allen Kindern Zugang zu kostenloser Bildung und Medizinversorgung ermöglicht, Wohnungsbau, der umweltschonend und bezahlbar ist, und eine Wirtschaft, die Wachstum, Sozialstandards und Umweltschutz miteinander vereinbart.“

Es sind Appelle, die Bullmann auch in einer Monografie gemeinsam mit zwei Genossen formuliert hat: „Von der Krisenunion zur Solidaritätsunion: mehr Mut. Mehr Politik. Mehr Europa“ ist nicht nur Titel des Werks, sondern das Motto des Politikers. Darin fordert er unter anderem einen europäischen Finanzminister ein und glaubt an eine gemeinschaftliche Schuldenverwaltung. Europa steht im Zentrum von Bullmanns Leben. Privat hat der verheiratete Vater dreier Kinder auch andere Leidenschaften: Der glühende Fußballfan hegt eine tiefe Passion für den Reggae-König Bob Marley sowie die Blueslegende Van Morrison. Seine eigentliche Liebe bleibt die Politik. Der Sozialdemokrat will seine Partei zukunftsfähig machen und zu „politischer Verantwortung in Europa“ führen. Dazu müsse sie sich allerdings „klar bekennen“: „Zu mehr Mut. Mehr Politik. Und mehr Europa.“