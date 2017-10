Auf den Straßen kann der Winter kommen: Salzlager gefüllt

Auch wenn das Wetter zuletzt eher spätsommerlich war: Die Räumdienste in Hessen sind auf einen möglichen Wintereinbruch gut vorbereitet. Die hessischen Salzlager seien gut gefüllt, sagte eine Sprecherin von Hessen Mobil in Wiesbaden. Die Fahrer der Räumfahrzeuge seien vor Beginn der Wintersaison außerdem in speziellen Fahrsicherheitstrainings auf glatte und vereiste Straßen vorbereitet worden, teilte die Behörde für Straßen- und Verkehrsmanagement mit. Schon bei angekündigter Glättegefahr kämen die Räumfahrzeuge zum Einsatz.

Ab dem 1. November ist auf der Internetseite von Hessen Mobil ein Salzticker freigeschaltet, der über den täglichen Salzverbrauch informiert. In einem durchschnittlichen Winter werden rund 120 000 Tonnen Salz auf den hessischen Straßen gestreut.

(dpa)