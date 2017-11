Hessen-Wetter: Auf winterlichen Wochenstart folgt mehr Sonne

Erst kühl und winterlich, dann etwas milder und freundlicher - so lässt sich das Wetter der neuen Woche in Hessen beschreiben.

Am Montag fallen bei maximal fünf bis sieben Grad in tiefen Lagen zunächst Regen oder Schneeregen, oberhalb von etwa 300 Metern Schnee, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte.

Ab 600 Metern seien sogar kräftige Schneeschauer drin. Am ebenfalls verregneten Dienstag klettert das Thermometer dann auf acht bis elf Grad, bevor es am Mittwoch bei ebenfalls bis zu elf Grad von Südwesten her zunehmend sonnig wird. (dpa)