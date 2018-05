Aufbauspieler Max Landis verlängert Vertrag bei Gießen 46ers

Denkmalgeschütztes Haus abgebrannt: hoher Sachschaden

Kassel. Ein denkmalgeschütztes Fachwerkhaus ist am Sonntagabend im nordhessischen Wahlsburg-Vernawahlshausen abgebrannt. Verletzt wurde niemand, das Haus sei unbewohnt gewesen, teilte die Polizei in Kassel am Montag mit. mehr