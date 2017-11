Auffahrunfall mit Lastwagen: A44-Vollsperrung aufgehoben

Wegen eines Auffahrunfalls mit Lastwagen ist die Autobahn 44 bei Kassel am Freitagmorgen in Fahrtrichtung Osten voll gesperrt worden. Einer von zwei Fahrstreifen sei seit Mittag aber wieder frei, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Nordhessen. Bei dem Unglück war ein Lastwagen zwischen den Autobahnkreuzen Kassel-West und Kassel-Süd an einem Stauende auf einen anderen Lkw aufgefahren. Verletzt wurde niemand. Der Verkehr staute sich auf über fünf Kilometern.

Das auffahrende Fahrzeug war nach dem Unfall von der Straße abgekommen und musste abgeschleppt werden. Das vordere Fahrzeug verlor durch einen Schaden Flüssigkeit. Es handele sich aber nicht um Gefahrgut, sagte der Sprecher. Wie lange die Aufräumarbeiten noch andauern sollten, war unklar.

(dpa)