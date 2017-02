Aufregung um Wurstverbot hat Festveranstalter überrascht

Die Aufregung um den Verzicht auf Bratwurststände bei einem Bürgerfest in Kassel hat die Veranstalter nach eigenen Angaben überrascht. „Wir hatten überhaupt nicht damit gerechnet”, sagte Hubert Grundler, Vorsitzender des Vereins Umwelthaus Kassel, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Bei einem Treffen am Dienstagabend sollte geklärt werden, ob es beim Verbot vo n Fleisch oder Würstchen bei dem Fest am 28. April bleibt. Der seit Tagen andauerende „Wurst-Streit”, der auch weit über die Grenzen von Kassel für Aufmerksamkeit sorgte, war am Montagabend sogar Thema im Stadtparlament.

(dpa)