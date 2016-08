Auktion an Odenwaldschule endet: Vor einem Jahr kam das Aus

Für das Insolvenzverfahren der südhessischen Odenwaldschule steht in dieser Woche ein wichtiger Termin an. Die fast drei Monate dauernde Versteigerung des Inventars soll an diesem Donnerstag (1. September) zu Ende gehen, wie ein Sprecher der Insolvenzverwaltung mitteilte. Es habe ein „durchgängig hohes Interesse gegeben”. Angeboten wurden Möbel und Maschinen, die Auktion hatte am 10. Juni begonnen. Gespräche mit Interessenten für Immobilien der einstigen Privatschule samt Internat liefen noch, hieß es.

In dieser Woche ist es ein Jahr her, dass die Aufsichtsbehörden das Aus für die nach einem Missbrauchskandal in die Kritik geratene Heppenheimer Schule bekanntgaben. An diesem Freitag (2. September) vor einem Jahr war klar, dass die Einrichtung keine Genehmigung für eine Fortführung bekommt. Die Schule sei nicht wirtschaftlich, hieß es zur Begründung.

An dem Internat waren vor Jahrzehnten systematisch Schüler von Lehrern sexuell missbraucht worden. Ein Abschlussbericht nennt als Zahl mindestens 132 Opfer. Die lange zurückliegenden Übergriffe kochten 2010 kurz vor der Feier zum 100-jährigen Bestehen des früheren Elite-Internats hoch. Die Schule schaffte es nicht mehr aus den Schlagzeilen. Immer weniger zahlende Schüler kamen, Geld fehlte.

