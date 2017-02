Aus Hessen abgeschobene Afghanen sind alle Straftäter

Masern-Angst in Hessen: Fragen und Antworten Das müssen Sie zu den Masern wissen

Frankfurt. In Hessen sind 27 Menschen an den Masern erkrankt: Auch im Raum Rhein-Main dürfen deshalb Schüler und Lehrer nicht an ihre Schulen, in Weilburg hat sogar eine Grundschule vorübergehend dicht gemacht. Aber was sind die Masern eigentlich? Und wie kann man sich schützen? mehr