Trude Simonsohn: Auschwitz-Überlebende wird Ehrenbürgerin von Frankfurt

Die Stadt Frankfurt verleiht heute der Auschwitz-Überlebenden Trude Simonsohn das Ehrenbürgerrecht. Sie stehe „wie keine andere Persönlichkeit in Frankfurt für Humanität, Aufklärung und eine kämpferische demokratische Gesinnung”, hatte Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) im Vorfeld die Entscheidung erläutert. Simonsohn, die im März ihren 95. Geburtstag feierte, berichtet seit Jahren in Schulen und Universitäten über ihre Deportation in die Konzentrationslager Theresienstadt und Auschwitz.

Die Stadt Frankfurt kann Personen, die um die Stadt besondere Verdienste erworben haben, das Ehrenbürgerrecht auf Lebenszeit verleihen. Es ist die höchste Auszeichnung der Mainmetropole.

(dpa)