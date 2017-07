Ausfall von Internetseiten: Serverstörung verantwortlich

Die mehrstündige Störung der Internet-Auftritte von Hessens Landesregierung und des Landtags ist nicht durch einen Hackerangriff verursacht worden. Ein für den Aufbau der Seiten notwendiges Signal sei nicht an den Server weitergeleitet worden, erklärte ein Experte der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung am Dienstag in Wiesbaden. Es werde daran gearbeitet, dass sich ein ähnlicher Ausfall nicht wiederholt. Rund sechs Stunden waren die Internetseiten am Samstag lahmgelegt und damit die Landesregierung und der Landtag offline.

(dpa)