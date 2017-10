Ausländerbehörden alle mit Fingerabdruck-Technik versorgt

Beißender Geruch: Wohnhaus evakuiert

Wiesbaden. Ein Wohnhaus mitten in Wiesbaden ist wegen eines beißendes Geruchs für mehrere Stunden geräumt worden. Die Ursache sei am Samstag eine größere Menge Reizgas in einer Wohnung gewesen, berichtete die Feuerwehr am Sonntag. mehr