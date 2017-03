Ausländische Firmen ziehen nach Hessen: China vorne

Mehr als 160 ausländische Firmen sind im vergangenen Jahr neu nach Hessen gekommen oder haben bestehende Standorte erweitert. Das war nach Angaben von Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) ein Rekord. Die Liste der Neuansiedlungen führen nach Auskunft des Ministeriums vom Dienstag chinesische Unternehmen an. Sie lösten mit 44 Ansiedlungen die USA (34) an der Spitze ab. Auf Platz drei steht Großbritannien (20), gefolgt von Japan und Indien. Die am häufigsten vertretenen Branchen waren demnach die Informations- und Kommunikationstechnologie, Dienstleistungen und Finanzwirtschaft.

(dpa)