Auslandsgeschäft hilft Hessens Metall- und Elektroindustrie

Nur dank eines lebhaften Auslandsgeschäfts hat die hessische Metall- und Elektroindustrie das Geschäftsjahr 2016 mit einem leichten Umsatzplus abschließen können. Die Erlöse stiegen vom Vorjahr leicht um 0,7 Prozent auf 57,3 Milliarden Euro, wie der Branchenverband Hessenmetall am Dienstag in Frankfurt berichtete. Das Auslandsgeschäft konnte mit einem Zuwachs von 3 Prozent die schwächelnde Inlandsnachfrage (-1,7 Prozent) ausgleichen. Auch bei den Auftragseingängen entwickelten sich die ausländischen Order mit einem Plus von 3,1 Prozent deutlich besser als die aus dem Inland (-1,0 Prozent). Der Exportanteil von aktuell 52,7 Prozent wird damit in der Tendenz weiter steigen.

(dpa)