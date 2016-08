Plötzlich wurde evakuiert: Ausnahmezustand am Frankfurter Flughafen

Kein Durchkommen mehr. Wo sonst Tausende Reisende ins Terminal strömen, geht an diesem Vormittag plötzlich nichts mehr. Schwerbewaffnete Polizisten sichern die Eingänge. Rot-weißes Absperrband überall. Ob an den großen Schiebetüren zu den Taxiständen vor oder an den Korridoren im ersten Stock, die die Abflughalle A am Frankfurter Flughafen mit den zwei Bahnhöfen sowie Hotels und den Kongresszentren im „Squaire“-Gebäude verbinden. Grund des Ausnahmezustands: Eine Frau ist an der Sicherheitsschleuse im Terminal einfach weitergegangen, ohne dass die Kontrolle beendet war.

Bilderstrecke Aufregung am Flughafen Frankfurt: 5000 Menschen evakuiert

Kurz vor 9 Uhr morgens hatte die Frau die Personenkontrollstelle erreicht, die jeder Passagier durchqueren muss, wenn er in den sogenannten Sicherheitsbereich des Flughafens möchte, um in das Flugzeug einzusteigen. Sicherheitsmitarbeiter kontrollierten die Frau, die erst durch die Sicherheitsschleuse ging und dann mit einem Detektor abgesucht wurde. Daraufhin hatte es einen „Anlass“ gegeben, die Frau, die auf dem Weg von Istanbul zum Flughafen Newark bei New York war, noch weiter zu kontrollieren. Gab es einen Verdacht auf Sprengstoff? Hatte der Metalldetektor angeschlagen? Woran die Sicherheitsleute den Verdacht festmachten, wollte der Sprecher der Bundespolizei am Frankfurter Flughafen, Christian Altenhofen, gestern nicht sagen. Auch machte er „aus Datenschutzgründen“ keine Angaben zu Alter und Nationalität.

Mit zwei Kindern

Fest steht: Die Frau, die mit zwei Kindern gereist ist, hätte separat noch einmal überprüft werden sollen und das unter Hinzuziehung von weiteren Bundespolizisten. Doch: „Die Kontrolle war noch nicht abgeschlossen, aber ehe sich der Luftsicherheitsassistent versah, hatte die Passagierin schon die Kontrollstelle verlassen“, sagte Altenhofen gestern. Schnellen Schrittes sei die Frau gelaufen. „Plötzlich war sie weg“, so Altenhofen. Die Polizei löste Großalarm aus.

Um die Frau zu finden und die Flughalle A abzusuchen, wurde die Halle vorsorglich binnen kurzer Zeit komplett evakuiert. Alle Passagiere wurden aufgefordert, den Sicherheitsbereich vor den Abflugterminals und schließlich auch das Terminal zu verlassen. Auch solche, die bereits in ihrem Flugzeug saßen.

Sofort festgehalten

Durch Lautsprecher erfolgte die Durchsage: „Alle Besucher werden gebeten, das Gebäude umgehend zu verlassen.“ Die Passagiere sollten sich noch einmal überprüfen lassen. So wie ein Babenhausener, der mit seiner 18-jährigen Tochter gerade auf dem Weg nach Miami war. „Wir standen vor dem Gate und wollten kurz vor 10 Uhr das Flugzeug besteigen, als überall Polizisten mit Maschinenpistolen zu sehen waren und uns aufforderten, den Bereich zu verlassen“, sagt er. Alles sei zwar relativ schnell, aber ruhig gegangen, ergänzt er.

Beim Verlassen des Sicherheitsbereiches wurde auch die verdächtige Frau wieder identifiziert und sofort festgehalten. Eine Befragung durch die Polizei hätte ergeben, dass alles wohl nur auf einem Missverständnis beruhe, so Bundespolizei-Sprecher Altenhofen. Es wurden keine verdächtigen Gegenstände bei der Frau gefunden. Die Frau dachte vermutlich, die Kontrolle sei abgeschlossen und sei einfach weiter gegangen. Nach der Befragung wurde sie wieder entlassen und konnte ihre Reise fortsetzen.

Da hatten etliche andere Reisende schon ihren Flug verpasst. Doch viele haben trotz der Unannehmlichkeiten Verständnis für das Vorgehen der Polizei und des Flughafenbetreibers Fraport. Sicherheit geht vor. „Wir lesen doch jeden Tag, dass irgendwo was ist. Also lieber ein wenig vorsichtig sein“, sagt etwa Passagier Knut Freydank. Auch Hiltrud Herrmann wollte eigentlich nach Berlin zu einem Geschäftstermin. Nun muss sie mit Hunderten anderen im Verbindungsgang zwischen Halle A und dem „Squaire“-Gebäude warten. Ob sie ihren Termin noch einhalten kann, weiß sie nicht. Aber auch sie akzeptiert die Maßnahmen, „die nun mal sein müssen“, sagt sie.

Derweil werden mit Handy Fotos geknipst, schnell Nachrichten abgesendet oder im Internet geschaut, was denn genau los ist. Informationen gibt es zu diesem Zeitpunkt nur spärlich. Fraport-Mitarbeiter stehen zwar bereit, können aber die vielen Fragen der Reisenden, die auf sie zukommen, nicht beantworten. Immer wieder ertönen lediglich Durchsagen, wonach eine polizeiliche Maßnahme im Gange sei und man sich mit allen weiteren Fragen an die polizeilichen Behörden wenden solle.

Eigentlich nach Honolulu

Detailliertere Auskünfte sind über die Polizisten, die teilweise mit Maschinenpistolen bewaffnet sind, auch nicht zu haben. Auch Kritik ist vereinzelt zu hören.: „Es gibt keine Informationen, und die Durchsagen sind in der Regel nicht zu verstehen“, beschwert sich Roman Bienen. „Keiner weiß, wie lange das dauert, und keiner sagt was.

Zwischen den vielen Menschen im Wartemodus steht auch Manfred Niekisch, der Direktor des Frankfurter Zoos. Eigentlich wollte er an diesem Morgen nach Honolulu abheben. Dort findet die Weltnaturschutzkonferenz statt. „Jetzt habe ich noch einen schönen zusätzlichen Nachmittag im Frankfurter Zoo“, scherzt er. Am Abend soll die Maschine, auf die er umgebucht wurde, dann endlich starten. Umbuchen müssen auch zahlreiche andere Fluggäste jetzt. Das Terminal 1 sowie die Flugsteige A und A+ werden in den Mittagsstunden wieder freigegeben. Sofort bilden sich lange Schlangen vor den Schaltern der Fluggesellschaften, vor allem bei Lufthansa.

Der Flug in den Urlaub kann mit einiger Verspätung beginnen – oder das Zittern, ob nun überhaupt alles wie geplant noch möglich ist. „Für uns ist es noch nicht vorbei, wir wissen nicht, wann wir nach Helsinki kommen“, sagt eine 58-Jährige.

Eine Lufthansa-Sprecherin sagte, Passagieren auf innerdeutschen Flugstrecken sei eine Umbuchung auf eine Reise mit der Deutschen Bahn angeboten worden. Wie viele Flüge und Passagiere betroffen seien, könne noch nicht abschließend gesagt werden. Doch bis in den Abend hinein sind noch nicht alle Fluggäste in Zügen der Bahn untergebracht. Und auch im übrigen Betrieb des Flughafens kommt es noch zu Verzögerungen. Vereinzelt werden noch Flüge auf andere Airports umgeleitet, weil es sich in Frankfurt staut. Was man auch an der Gepäckabfertigung spürt. Bis zu einer Stunde warten Passagiere dort auf ihre Koffer.