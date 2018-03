Ausschreibung Wiesbadener Restabfallentsorgung: Kein Vorstoß

Bürgerentscheid in Mainz Prestigeprojekt oder Millionengrab?

Mainz. Es ist der erste Bürgerentscheid in der Geschichte von Mainz: Am 15. April stimmen die Mainzer über den „Bibelturm“ ab. Der Erweiterungsbau am Gutenberg-Museum erhitzt die Gemüter wie kaum ein Thema bisher – und beide Seiten kämpfen mit harten Bandagen. mehr