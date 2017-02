Ausschuss beschäftigt sich mit Entsorgung von Salzlauge

Haus nach Brand in Kelsterbach einsturzgefährdet

Kelsterbach/Darmstadt. Nach dem Brand in einem Einfamilienhaus in Kelsterbach gestaltet sich die Suche nach der Ursache schwierig. Ermittler hätten das Gebäude wegen Einsturzgefahr noch nicht betreten können, teilte die Polizei in Darmstadt am Montag mit. mehr