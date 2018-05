Auto brennt vor Haus: Flammen greifen über

Die Flammen eines brennenden Autos haben in Eppendorf bei Darmstadt auf ein angrenzendes Mehrfamilienhaus übergegriffen und das Gebäude schwer beschädigt. Zwischenzeitlich bestand am Dienstagabend wegen auslaufenden Benzins Explosionsgefahr, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. In der Erdgeschosswohnung gingen durch das Feuer Fenster zu Bruch, die Hauswand wurde stark verrußt. Rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Warum das Auto in Flammen aufging, war zunächst noch unklar. Es brannte komplett aus.

(dpa)