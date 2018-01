Auto kracht in Linienbus: 22-Jähriger stirbt

Bei der Kollision eines Autos mit einem Linienbus in Nordhessen ist ein 22-Jähriger gestorben. Der junge Mann war am Dienstag auf einer Kreisstraße nahe Felsberg im Schwalm-Eder-Kreis aus ungeklärter Ursache mit seinem Kleinwagen auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei in Kassel mitteilte. Dort stieß er mit dem entgegenkommenden Bus zusammen. Der 22-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. In dem Bus saß nur die 55 Jahre alte Fahrerin, die der Polizei zufolge einen Schock erlitt. Die Kreisstraße musste nach dem Unfall voll gesperrt werden, ein Gutachter soll nun den genauen Hergang herausfinden.

(dpa)