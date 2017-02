Auto kracht in Traktor und zwei weitere Fahrzeuge

Ein Autofahrer ist am Samstag auf einer Landstraße bei Schlitz (Vogelsbergkreis) bei einem Überholversuch in einen Traktor und zwei weitere Fahrzeuge gekracht. Vier Menschen seien dabei verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher in Fulda. Eines der Fahrzeuge sei eine Böschung hinuntergeschleudert worden. Auf mehr als Hundert Metern verteilten sich Trümmerteile auf der Straße. Der Sachschaden wir auf mindestens 50 000 Euro geschätzt.

Der Traktor war auf der L 3140 zwischen den Schlitzer Stadtteilen Hutzdorf und Queck unterwegs, hinter ihm fuhr ein Auto. Von hinten setzte der Unfallverursacher zum Überholen an und knallte dabei in die beiden Fahrzeuge sowie in ein entgegenkommendes Auto. Während der Bergungsarbeiten war die Landstraße für knapp zwei Stunden voll gesperrt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

(dpa)