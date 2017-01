Auto prallt gegen Baum: Fünf Menschen verletzt

Bei dem Zusammenprall mit einem Baum bei Wiesbaden sind fünf Insassen eines Autos verletzt worden. Zwei von ihnen hätten schwerere Verletzungen davongetragen, berichtete die Polizei. Die 20-jährige Autofahrerin hatte in der Nacht zum Donnerstag aus zunächst unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Es geriet ins Schleudern, fuhr in den Straßengraben und schließlich gegen einen Baum. Der Wagen kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Die Menschen in dem Auto waren zwischen 18 und 30 Jahre alt.

(dpa)