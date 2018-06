Auto stoßt mit U-Bahn zusammen: Beteiligte leicht verletzt

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer U-Bahn in Frankfurt am Main sind die drei Pkw-Insassen mit leichten Verletzungen davongekommen. Nach Angaben der Polizei sei ein 39-jähriger Fahrer am Mittwochnachmittag mit seinem Auto stadtauswärts an einer Kreuzung über die Gleise abgebogen. Er sei dabei mit einer U-Bahn zusammengestoßen, die in gleicher Fahrtrichtung fuhr. Das Auto wurde nach Polizeiangaben bei dem Zusammenprall nur im Frontbereich beschädigt, so dass sich die drei Insassen lediglich leicht verletzten. Ersten Ermittlungen zufolge wurden die Fahrgäste der U-Bahn nicht verletzt. Es kam zu kurzzeitigen Behinderungen im Bahnverkehr.

(dpa)