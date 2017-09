Auto überschlägt sich: 21-Jährige schwer verletzt

Beim Überschlag ihres Autos auf der Autobahn 4 bei Friedewald ist am Freitag eine 21-Jährige schwer verletzt worden. Die Frau sei mit ihrem Kleinwagen aus bisher ungeklärter Ursache in die Mittelleitplanke gefahren, sagte ein Sprecher der Polizei in Osthessen. Eine Mitfahrerin sei leicht verletzt worden. Beide kamen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt 8000 Euro. Für die Rettung musste eine Fahrbahn Richtung Kirchheim gesperrt werden, es kam zu Staus.

(dpa)