Auto überschlägt sich auf A3: Fünf Schwerverletzte

Bei der Kollision zweier Wagen auf der Autobahn 3 nahe Hünfelden (Kreis Limburg-Weilburg) sind fünf Menschen schwer verletzt worden. Ein 25 Jahre alter Autofahrer war am Dienstag in Fahrtrichtung Köln von der linken auf die rechte Spur gewechselt und hatte dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, wie die Autobahnpolizei Wiesbaden mitteilte. Er krachte in ein anderes Auto und überschlug sich mehrfach in einer Böschung und einem Feld.

Der 25-Jährige sowie seine beiden Mitfahrer im Alter von 25 und 21 Jahren erlitten schwere Verletzungen, ebenso der 74-jährige Fahrer und seine 71 Jahre alte Beifahrerin in dem anderen Wagen. Zwei der Verletzten mussten mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Ein bei dem Unfall entstandener Funkenflug entfachte einen Brand in einem nahen Feld, den die Feuerwehr aber schnell löschen konnte. Der Verkehr staute sich wegen der Bergungsarbeiten zeitweise auf einer Länge bis zu zehn Kilometern.

(dpa)