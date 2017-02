Ein Fußgänger ist in der Nähe von Darmstadt von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der betrunkene 48-Jährige überquerte eine Kreuzung in Weiterstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) und lief danach wieder auf die Straße zurück, wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte. Ein 37-jähriger Autofahrer bremste, konnte dem Mann aber nicht mehr ausweichen. Der 48-Jährige erlitt schwere Verletzungen am Kopf, Oberkörper und Bein.

(dpa)