Autobahn 3 nach Lastwagenkarambolage über Stunden gesperrt

Ein Unfall mit mehreren Lastwagen hat die A3 nahe dem Frankfurter Flughafen am Mittwoch über Stunden blockiert. Ein Fahrer wurde schwer verletzt. Für die Bergung nahe Kelsterbach musste die Autobahn in Richtung Würzburg voll gesperrt werden, wie die Polizei am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Einige Leute auf dem Weg zum Airport liefen darauf zu Fuß durch den Stau.

Den Angaben zufolge fuhren zwei Lastwagen, ein Kleintransporter sowie ein weiterer Laster hintereinander. Der Fahrer des vorderen Lkw habe dann aus ungeklärter Ursache gebremst - und der Fahrer des letzten Sattelzuges nicht mehr stoppen können. Er fuhr auf seinen Vordermann auf. So wurden laut Polizei alle vier Fahrzeuge ineinandergeschoben.

Der Fahrer des Kleintransporters wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein anderer Fahrer wurde leicht verletzt.

Die Blechlawine zerrte offensichtlich an den Nerven von Reisenden, die ihre Maschine am nahen Frankfurter Flughafen erreichen wollten. Nach Angaben eines Polizeisprechers versuchten einige von ihnen, zu Fuß zum Airport zu gelangen. Die Beamten sahen das nicht gerne: Das hätte zu gefährlichen Situationen führen können, sagte der Sprecher.

(dpa)