Autobahn 44 nach Thüringen wird elf Kilometer länger

Die seit Jahren im Bau befindliche Autobahn 44 zwischen Kassel und Herleshausen an der Grenze zu Thüringen wächst. Drei Bauabschnitte mit einer Gesamtlänge von elf Kilometern wurden am Freitag bei Hessisch Lichtenau für den Verkehr freigegeben. Man komme damit bei der Vollendung der neuen A44 ein Stück weiter, sagte Steffen Bilger, Staatssekretär beim Bundesverkehrsministerium. 240 Millionen Euro hat das Autobahnstück mit dem neuen Tunnel Küchen den Bund gekostet.

Der Teil der A44 gehört zum Verkehrsprojekt Deutsche Einheit. Er soll auf insgesamt 70 Kilometern Länge die A7 und die A4 verbinden. Klagen haben den Bau immer wieder verzögert. Die größte Herausforderung des Projekts ist der Anschluss an die A7 bei Kassel. Dieser Teil ist noch ohne Baurecht. Von den restlichen elf Bauabschnitten sind fünf in Bau, fünf fertig und einer in Bauvorbereitung. Der Neubau der A 44 zwischen Kassel und Herleshausen kostet nach aktuellem Stand 1,7 Milliarden Euro. Einen offiziellen Termin für die Fertigstellung des Gesamtprojekts gibt es nicht.

(dpa)