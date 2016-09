Horrorunfälle und Staus: Autobahn-Wahnsinn in Rhein-Main

Bilderstrecke Schwerer Unfall auf A3: Lkw durchbricht Mittelleitplanke

Baustellen, Staus, Unfälle – wer auf den Autobahnen im Rhein-Main-Gebiet unterwegs ist, braucht gute Nerven. Nahezu täglich kommt es zu Behinderungen. Experten warnen: Einige Strecken sind ohnehin längst an ihre Kapazitätsgrenzen gelangt, dazu kommen aber aktuell noch die vielen Dauerbaustellen. Auf nahezu allen Verkehrsachsen rund um Frankfurt wird gebaut. Das führt zu Engpässen, vielen Unfällen und langen Blechkolonnen.

Jüngstes Beispiel: 14 Menschen wurden gestern Morgen verletzt, nachdem ein Lastwagenfahrer auf der A 3 zwischen Limburg-Süd und Bad Camberg wegen eines Kleinlasters ausweichen musste und die Mittelleitplanke durchbrach. Auf der Gegenspur kollidierte der Lkw mit mehreren Autos. Ein Rettungshubschrauber musste landen, die Strecke wurde voll gesperrt. Die Folge: Kilometerlange Staus. Es war kein Einzelfall.

Info: Achtung vor diesen Baustellen Derzeit gibt es auf den Hauptverkehrsachsen im Rhein-Main-Gebiet elf Dauerbaustellen: A 3 zwischen Hanau und Obertshausen. A 5 zwischen Langen/Mörfelden und Weiterstadt.

Im gesamten Rhein-Main-Gebiet bestätigt sich, was Experten der Unfallforschung der Versicherer (UDV) schon lange wissen: Baustellen führen nicht nur häufig zu Behinderungen, sondern auch zu Unfällen. Selbst das Straßen- und Verkehrsmanagement des Landes (Hessen Mobil) – zuständig für die Sicherheit in Baustellen-Abschnitten –, weist darauf hin, dass die Unfallgefahr in Baustellen doppelt so hoch ist wie auf vergleichbaren Strecken ohne Baustelle.

Oft kommt es nur zu Blechschäden, manchmal sind es aber schwere Kollisionen. In der Baustelle auf der A 3 zwischen Offenbach und Obertshausen ereignete sich erst am vergangenen Montag ein heftiger Unfall. Ein Lkw raste ungebremst am Stauende in einen weiteren Lastwagen. Es dauerte zwei Stunden bis der Fahrer des Unfallwagens aus seinem Führerhaus befreit werden konnte.

Eine Woche zuvor waren an einer Tagesbaustelle auf der A 66 zwölf Fahrzeuge ineinandergekracht. Die Hauptursachen, so die Polizei, seien hier wie da mangelnder Sicherheitsabstand und zu hohe Geschwindigkeit gewesen. Polizeisprecher Rudi Neu in Offenbach sagt: „Wenn sich alle Autofahrer an die Regeln halten würden, würde es weitaus seltener krachen.“ Mit Blick auf die vielen Unfälle spricht sich der Verkehrstechniker Wolfgang Herda vom ADAC Hessen-Thüringen schon seit längerem für Radarmessungen an Baustellen aus, um die Autofahrer zu zwingen, langsamer zu fahren. An der Dauerbaustelle auf der A 3 bei Obertshausen, wo bis November die Fahrbahnstrecke auf sechs Kilometern erneuert wird, ist die Polizei dieser Empfehlung schon gefolgt und hat eine stationäre Blitzeranlage aufgebaut.

Doch reicht das aus? Seit Errichtung der Baustelle Anfang Juli sind schon über 30 Unfälle passiert. ADAC-Experte Herda fügt noch eine weitere mögliche Ursache hinzu. Die Autofahrer seien häufig überfordert, weil besonders in Baustellen viele Informationen auf einmal auf sie einströmten: Mehr Verkehrsschilder, Absperrungen, Geschwindigkeitsbegrenzungen oder schmale Fahrbahnen. Und das, obwohl einige Autobahnen sowieso schon überlastet sind. Im Bundesdurchschnitt wird eine Autobahn von 40 000 Fahrzeugen pro Tag befahren. In Hessen sind es laut ADAC wegen der Lage als Transitland rund 60 000 Fahrzeuge pro Tag. Auf stark befahrenen Strecken wie der A 3 oder der A 5 sind es in Spitzen sogar bis zu 135 000 pro Tag.

