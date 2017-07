Autobahnsperrungen wegen Kampfmittelräumdienst

Wegen Bombenentschärfungen werden von Mittwochabend (22.00 Uhr) bis Donnerstagmorgen (etwa 5.00 Uhr) nacheinander drei Anschlussstellen am Langenselbolder Dreieck im Bereich der Autobahnen 66 und 45 sowie der Kreisstraße 854 zeitweise voll gesperrt. Die Sperrungen wurden nötig, weil vor Sanierungsmaßnahmen Kampfmittel entdeckt worden waren, wie Hessen Mobil am Dienstag im mittelhessischen Schotten mitteilte. Umleitungen seien eingerichtet. Eine Woche später werden vom 12. auf den 13. Juli weitere Kampfmittel am Hanauer Kreuz geräumt. Deswegen sind die Autobahnen 45 und 66 sowie die Bundesstraße 43a von Sperrungen betroffen.

(dpa)