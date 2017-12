A5: Autobahnspur am Frankfurter Kreuz abgesenkt: Sperrung

Am stark befahrenen Frankfurter Autobahnkreuz ist die rechte Fahrbahn der A5 in Richtung Darmstadt gesperrt.

Am stark befahrenen Frankfurter Autobahnkreuz ist die rechte Fahrbahn der A5 in Richtung Darmstadt gesperrt. Die Fahrbahn habe sich auf einer Länge von rund 100 Metern etwa sechs bis acht Zentimeter gesenkt, teilte die Verkehrsbehörde Hessen Mobil am Donnerstag mit. Auslöser könne eine in der Nähe liegende Baustelle gewesen sein.

Die Sperrung sei schon über Weihnachten eingerichtet worden. Sie solle nach ersten Reparaturarbeiten zu diesem Wochenende hin wieder aufgehoben werden. In der Nacht vom 3. auf den 4. Januar werde der Abschnitt noch einmal gesperrt, um den Bereich großflächig in Stand zu setzen.

(dpa)