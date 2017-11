Autodieb und Helfer nach einwöchiger Suche festgenommen

Nach einer Woche Suche ist ein mutmaßlicher Autodieb mit seinem Helfer im nordhessischen Bad Arolsen festgenommen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, handelt es sich um einen 22 Jahre alten Mann aus Diemelsee. Dieser habe eine Jugendstrafe im offenen Vollzug wegen Betrugs verbüßt. Er sei aber nicht wie vorgesehen in das Gießener Gefängnis zurückgekehrt. Der junge Mann soll ein Auto geklaut und die Kennzeichen eines anderen Wagens gestohlen haben.

Mit einem 23 Jahre alten Wohnsitzlosen habe er im Landkreis Waldeck-Frankenberg mehrere Straftaten begangen, darunter Tankbetrug. Am Sonntag wurde das in Gießen gestohlene Auto laut Polizei im Wald bei Diemelstadt-Rhoden gefunden. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung nahm die Polizei die Männer dann in Bad Arolsen fest. Beide hätten sich geständig gezeigt. Der 22-Jährige sei wieder in die JVA gebracht worden, gegen den Wohnsitzlosen erging Haftbefehl.

(dpa)