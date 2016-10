Autodiebe schlagen in Frankfurt am häufigsten zu

Einen Schaden von mehr als 20 Millionen Euro haben Autodiebe im vergangenen Jahr in Hessen verursacht. Das geht aus der Auto-Diebstahlstatistik des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Betroffen waren 1032 kaskoversicherte Autos und damit drei Prozent mehr als im Jahr 2014 (1002). Am größten war die Diebstahlgefahr in Frankfurt, hier wechselten 204 Fahrzeuge ungewollt den Besitzer.

Insgesamt liegt die Quote der gestohlenen Autos in Hessen mit 0,4 pro 1000 versicherter Autos unter dem Bundesdurchschnitt (0,5). Der finanzielle Wert der gestohlenen Wagen ist im Vergleich zum Vorjahr zwar gesunken, liegt aber immer noch knapp 4000 Euro über dem Bundesdurchschnitt: Für das Diebesgut in Hessen zahlten Kfz-Versicherer rund 19 400 Euro, in Frankfurt waren es 26 200 Euro.

(dpa)