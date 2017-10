Autofahrer bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen ist am Mittwochmorgen ein Autofahrer in Südhessen schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr auf einer Kreisstraße in Groß-Umstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg), wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Der Autofahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste in ein Krankenhaus geflogen werden. Wie es zu dem Unfall kam, war nach Angaben der Polizei zunächst noch unklar. Zeugen hätten berichtet, dass das Auto vor dem Unfall ins Rutschen gekommen sei.

(dpa)