Autofahrer erfasst Zwölfjährige: Mädchen schwer verletzt

Ein Mädchen ist an einer Bushaltestelle in Südhessen angefahren und dabei schwer verletzt worden. Die Zwölfjährige habe in Weiterstadt (Kreis Darmstadt-Dieburg) am Dienstag hinter einem Bus die Straße überqueren wollen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein 21-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste sie. Das Mädchen wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge nicht. Für die Rettungsarbeiten war die Unfallstelle über eine Stunde lang gesperrt. Es kam zu Behinderungen im abendlichen Berufsverkehr.

