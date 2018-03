Autofahrer gerät in Gegenverkehr: Drei Schwerverletzte

Bei einem Autounfall in Heusenstamm bei Offenbach sind am Montag drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 85 Jahre alter Autofahrer sei auf einer Landstraße mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Daraufhin sei es zu einem Zusammenstoß mit einem Kleinlaster gekommen. Der 59-Jährige am Steuer des 7,5-Tonners hatte noch versucht, der Gefahr auszuweichen. Beide Fahrer und die 92 Jahre alte Beifahrerin des Senioren wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Warum der alte Mann mit dem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten war, war zunächst noch unklar.

(dpa)