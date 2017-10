Autofahrer kommt von Landstraße ab und stirbt

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall auf einer Landstraße bei Limburg (Kreis Limburg-Weilburg) ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben war der 38 Jahre alte Mann am frühen Dienstagmorgen von Eschhofen kommend in Fahrtrichtung Limburg unterwegs. Der Mann kam aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte daher zunächst gegen ein Werbeschild und danach in eine Gruppe von Bäumen, die sich dahinter befand.

Der Fahrer wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag. Die Polizei beziffert den Schaden mit etwa 13 000 Euro. Die Unfallursache wird noch untersucht.

(dpa)