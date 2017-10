Autofahrer kracht in Böschung: Zwei Schwerverletzte

Im Vogelsbergkreis sind ein 57 Jahre alter Autofahrer und seine Frau bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Fahrer verlor an einer unübersichtlichen Kuppe, auf der ein weiterer Wagen auf die Landstraße bei Alsfeld eingebogen war, die Kontrolle und krachte in eine Böschung, wie die Polizei am späten Dienstagabend mitteilte. Die beiden Autos berührten sich nicht, weshalb die Insassen des in die Straße einbiegenden Wagens unverletzt blieben. Der 57-Jährige und seine Frau wurden so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden mussten.

(dpa)