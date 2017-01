Autofahrer liefern sich Verfolgungsjagd

Zwei Autofahrer haben sich eine waghalsige Verfolgungsjagd durch die Wiesbadener Innenstadt geliefert. Um Haaresbreite wären dabei am Donnerstagabend an einem Zebrastreifen zwei kleine Kinder überfahren worden. In letzter Sekunde zog sie ihr Vater zur Seite, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Eines der beiden Autos wurde schließlich von einer Streife gestoppt. Dessen 23 Jahre alter Fahrer sagte, er sei von dem anderem Wagen nach einem Streit verfolgt worden. Von dem zweiten Auto fehlte zunächst jede Spur. In dem Wagen des 23-Jährigen fanden die Beamten eine Schreckschusspistole. Die Waffe wurde sichergestellt.

(dpa)