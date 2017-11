Autofahrer ohne Führerschein verhilft Nachbarinnen zu WLAN

Reger abendlicher Besuchsverkehr im Vorraum einer Bank hat im osthessischen Ludwigsau die Polizei auf den Plan gerufen. Ein Anwohner habe über einen längeren Zeitraum beobachtet, wie ein Mann abends mit seinem Auto zu der Bank in dem Ort im Landkreis Hersfeld-Rotenburg fuhr, die Filiale betrat, wieder in sein Auto stieg und längere Zeit darin sitzen blieb. Diesen Vorgang wiederholte er mehrmals, bevor er wieder davon fuhr. Anschließend kehrte er mit wechselnden Beifahrerinnen zurück, die es ihm gleichtaten, wie die Polizei am Donnerstag berichtete.

Am Mittwochabend entschloss sich der Anwohner, das merkwürdige Treiben der Polizei zu melden. Wie sich noch am selben Abend herausstellte, hat die Bank im Kundenbereich ein kostenloses WLAN eingerichtet. Der Mann nutzte dies aus und fuhr auch hin und wieder Frauen aus der Nachbarschaft vor Ort, die keinen Internetanschluss haben.

Ob die Bank etwas dagegen hat, ist nach Angaben der Polizei unklar. Allerdings hatte der Mann nicht bedacht, dass man zum Hin- und Herfahren eine gültige Fahrerlaubnis braucht. Da er diese nicht hatte, müsse er seine Nachbarinnen nun zu Fuß begleiten, hieß es im Polizeibericht.

(dpa)