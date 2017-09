Autofahrer pinkelt auf Polizeiparkplatz: schlechte Ausrede

Ausgerechnet den Parkplatz der Polizeiautobahnstation Südhessen in Darmstadt hat sich ein Autofahrer ausgesucht, um sich zu erleichtern: Polizisten erwischten den 29-Jährigen auf dem mit einem „Einfahrt-Verboten”-Schild abgesperrten Gelände, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Er stand in einem Gebüsch, als die Beamten von einem Einsatz zurückkamen. An seiner Ausrede hätte der 29-Jährige besser noch etwas gefeilt: Er sagte dem Polizeibericht zufolge, er habe gedacht, dass es sich bei dem Gelände um einen Friedhof handele. Ein Atemalkoholtest ergab 0,66 Promille, wie die Polizei nach dem Vorfall vom Mittwochabend berichtete. Der Mann müsse sich nun auf mindestens einen Monat Fahrverbot einstellen.

(dpa)