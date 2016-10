Ein Autofahrer ist bei Fritzlar gegen einen Baum gerast und lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 253 in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, wie die Polizei in Homberg mitteilte. Warum er nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen den Baum prallte, war zunächst noch unklar. Wegen der Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße voll gesperrt werden.

(dpa)