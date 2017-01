Autofahrerin bei Unfall auf A67 eingeklemmt: Vollsperrung

Eine 22 Jahre alte Autofahrerin ist auf der Autobahn 67 bei Gernsheim in Südhessen auf einen Lastwagen geprallt und in ihrem Fahrzeug eingeklemmt worden. Sie musste durch die Feuerwehr befreit werden und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Die Frau war am Donnerstag aus zunächst ungeklärter Ursache an einem Stauende auf den Sattelzug aufgefahren. Zwei weitere Fahrzeuge wurden ebenfalls beschädigt. In Richtung Süden kam es während der Bergungsarbeiten zu einer Vollsperrung und es bildete sich ein Stau.

