Autofahrerin erliegt Unfallverletzungen

Nach einem Verkehrsunfall nahe Höchst im Odenwald ist eine junge Frau ihren Verletzungen erlegen. Sie starb am Donnerstagabend im Krankenhaus, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Die 24-Jährige war am Mittwoch auf der Bundesstraße 45 mit ihrem Kleinwagen in den Gegenverkehr geraten und von einem Fahrzeug erfasst worden. In dem anderen Auto erlitten der Fahrer (58) und eine Frau (65) einen Schock. Zur Unfallursache wurden Ermittlungen aufgenommen.

(dpa)