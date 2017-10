Autofahrerinnen erleiden schwerste Verletzungen

Zwei Autofahrerinnen sind am Samstag auf einer Landstraße bei Bad Homburg frontal zusammengestoßen und schwerst verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war eine 64 Jahre alte Fahrerin am Morgen aus zunächst ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Eine entgegenkommende 54-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenprall. Beide Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Aufpralls in ein angrenzendes Feld geschleudert. Die Schwerstverletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

(dpa)