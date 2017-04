Autorin Neuhaus: Respektlosigkeit als Krimi-Inspiration

Die Krimi-Autorin Nele Neuhaus („Taunuskrimis”) sieht sich tagtäglich kleineren oder größeren Respektlosigkeiten ausgesetzt. „Vor allem im Netz, aber auch im Straßenverkehr ist das leider heute üblich”, sagte die Schriftstellerin am Rande der Preisverleihung „Menschen des Respekts” am Freitag in Wiesbaden. Aus sozialen Netzwerken habe sie sich deshalb weitestgehend zurückgezogen.

„Respekt ist für mich der Kitt unserer Gesellschaft”, sagte Neuhaus. In ihren Jugendbüchern setze sie sich deshalb gerade mit dem Thema Mobbing auseinander. Der fehlende Respekt sei jedoch für eine Krimi-Autorin manchmal ganz nützlich. Schließlich könnte sich dahinter stets der Stoff für die nächste Story verbergen. Neuhaus ist Patin der hessischen Kampagne „Jahr des Respekts”.

(dpa)