Autos krachen frontal ineinander: Zwei Schwerverletzte

Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos bei Ober-Ramstadt (Kreis Darmstadt-Dieburg) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 22 Jahre alter Autofahrer war am Donnerstag auf einer Landstraße aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Dort krachte er in den entgegenkommenden Wagen einer 52-Jährigen. Beide wurden mit Rettungshubschraubern in Kliniken geflogen. Die Landstraße musste nach dem Unfall für rund dreieinhalb Stunden gesperrt werden. Ein Sachverständiger soll nun die Unfallursache klären. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 40 000 Euro.

(dpa)