Prozess in Frankfurt: BGH hebt Urteil gegen Doppelmörder vom Justizzentrum auf

Sommerrodelbahn statt Skilift Fliegender Wechsel von Winter- auf Sommerbetrieb in der Rhön

Gersfeld. Sommerrodelbahn statt Skilift: In der Rhön wird derzeit in Windeseile von Winter- auf Sommerbetrieb umgestellt. Noch am Ostermontag liefen auf dem höchsten Berg (950 Meter) der Rhön im Dreiländereck mehr