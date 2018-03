Darknet: BKA fasst mutmaßlichen Sexualstraftäter

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und das Bundeskriminalamt fahndeten zu Beginn der Woche gemeinsam nach einem Mann, der im Verdacht steht, jedenfalls zwei Kinder mehrfach schwer sexuell missbraucht, Bild- und Videoaufnahmen des Kindesmissbrauchs hergestellt und diese über das Internet verbreitet zu haben. Die Behörden gehen davon aus, dass die Tathandlungen in Deutschland stattgefunden haben.

Wie das Bundeskriminalamt am frühen Dienstagmorgen (27. März) meldet, konnte der Verdächtige inzwischen festgenommen werden.

Es liegen über 3800 Bild- und Videodateien vor, die den schweren sexuellen Missbrauch von zwei Kindern in mindestens zwölf Fällen zeigen. Bei den Opfern handelt es sich um zwei Jungen im Alter von etwa 7 und 10 Jahren. Die Bild- und Videoaufnahmen sind vermutlich seit Oktober 2014 gefertigt worden und sind im Dezember 2017 auf einer kinderpornographischen Plattform im sogenannten Darknet veröffentlicht worden.

Hinweise zu diesem Missbrauch nimmt das Bundeskriminalamt Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611/55 - 18444 oder per E-Mail an fahndung@bka.bund.de oder an jede andere Polizeidienststelle entgegen. (red)