BKA suchte wegen NSU-Morden Hilfe beim Verfassungsschutz

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat während der Ermittlungen zu den NSU-Morden und kurz vor der Kasseler Tat beim hessischen Verfassungsschutz um Hilfe gebeten. Die Fahnder erhofften sich Hinweise etwa auf die Tatwaffe. Das sagte am Freitag ein ehemaliger BKA-Kriminalhauptkommissar als Zeuge vor dem NSU-Untersuchungsausschusses im Landtag in Wiesbaden.

Jedoch hätten weder der hessische Verfassungsschutz noch der Bundesnachrichtendienst und das Bundesamt für Verfassungsschutz verwertbare Informationen gehabt, sagte der Ex-Polizist. Das Gespräch sei informell gewesen und über seine Ehefrau vermittelt worden, die beim Verfassungsschutz arbeitete.

Insgesamt sei der Informationsfluss sehr mager gewesen, sagte der Zeuge. Weder der Präsident des BKA noch die Kasseler Mordkommission waren später von den Gesprächen zwischen Polizei und Verfassungsschutz informiert worden, wie der Ex-Fahnder auf Nachfrage einräumte.

Der NSU-Ausschuss erwartete am Freitag noch eine Zeugin aus der Neonazi-Szene, Corryna G.. Es geht unter anderem um die Frage, ob sie Mitglieder des „Nationalsozialistischen Untergrunds” (NSU) kannte. Die Terrorzelle wird unter anderem für den Mord am deutsch-türkischen Internetcafé-Besitzer Halit Yozgat in Kassel 2006 verantwortlich gemacht. Der NSU-Ausschuss soll untersuchen, ob hessische Behörden bei den Ermittlungen nach der Tat Fehler gemacht haben.

(dpa)